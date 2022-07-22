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Форвард Боруссии Д, у которого выявили онкологию, был прооперирован
Первый шаг позади
Фото: bvb.de
Нападающий "Боруссии" Дортмунд Себастьен Аллер сообщил в соцсетях, что его прооперировали. Напомним, в начале недели стало известно, что врачи обнаружили у 28-летнего футболиста онкологическое заболевание - опухоль яичка.
"Привет всем, я хотел сообщить вам, что первый шаг позади. Я хочу поблагодарить "Боруссию" Д и команду врачей, который относятся ко мне исключительно. Большое спасибо также всему медицинскому персоналу больницы за их поддержку", — написал форвард в своем Twitter.
Bsr tt le monde je tenais à vs informé que la 1er Étape a été accomplie!— Sébastien Haller (@HallerSeb) July 21, 2022
Je tiens à remercié être le @BVB et l’équipe médical qui ont été exceptionnel ac moi. Un grand merci également à tt le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement - bienveillance ????????????????#step1 pic.twitter.com/jr1G7ILYZI
Напомним, в начале июля Аллер перешел в Дортмунд из нидерландского "Аякса" за 35 миллионов евро. Он заключил с немцами контракт до 2026 года.
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