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Форвард Боруссии Д, у которого выявили онкологию, был прооперирован

Германия
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Первый шаг позади

Форвард Боруссии Д, у которого выявили онкологию, был прооперирован

Фото: bvb.de

Новина українською

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Себастьен Аллер сообщил в соцсетях, что его прооперировали. Напомним, в начале недели стало известно, что врачи обнаружили у 28-летнего футболиста онкологическое заболевание - опухоль яичка.

"Привет всем, я хотел сообщить вам, что первый шаг позади. Я хочу поблагодарить "Боруссию" Д и команду врачей, который относятся ко мне исключительно. Большое спасибо также всему медицинскому персоналу больницы за их поддержку", — написал форвард в своем Twitter.

Напомним, в начале июля Аллер перешел в Дортмунд из нидерландского "Аякса" за 35 миллионов евро. Он заключил с немцами контракт до 2026 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Себастьен Аллер
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