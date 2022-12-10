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Бавария может вернуть Нюбеля из аренды в Монако из-за травмы Нойера
Мануэль выбыл до конца сезона
Фото: From Bavarian Football Works
Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность возвращения из аренды в "Монако" голкипера Александра Нюбеля. Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг:
"Бавария" всерьез рассматривает возможность возвращения Нюбеля! Переговоры на ранней стадии. "Бавария" должна достигнуть договоренности с "Монако". Агент игрока: "Прежде чем Александр или я скажем что-то об этом, "Бавария" должна разобраться с "Монако".
X News #Nübel: Bayern is seriously considering a return of Nübel now! Early stage. Bayern has to find a solution with Monaco. Agent Backs says at Sky: „Before Alexander or I say anything about it, Bayern have to deal with Monaco first.“ @Sky_Uli @Sky_Torben @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/U1A2vh588H— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 10, 2022
Ранее стало известно, что
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