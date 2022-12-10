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Бавария может вернуть Нюбеля из аренды в Монако из-за травмы Нойера

Германия
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Мануэль выбыл до конца сезона

Бавария может вернуть Нюбеля из аренды в Монако из-за травмы Нойера

Фото: From Bavarian Football Works

UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность возвращения из аренды в "Монако" голкипера Александра Нюбеля. Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг:

"Бавария" всерьез рассматривает возможность возвращения Нюбеля! Переговоры на ранней стадии. "Бавария" должна достигнуть договоренности с "Монако". Агент игрока: "Прежде чем Александр или я скажем что-то об этом, "Бавария" должна разобраться с "Монако".

Ранее стало известно, что основной вратарь немецкой команды, Мануэль Нойер сломал ногу и выбыл до конца сезона. В текущем сезоне Нюбель отыграл за "Монако" 23 матча во всех турнирах, в шести из которых он не пропустил ни гола.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Монако Александр Нюбель
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