Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На замену Нойеру Бавария может подписать вратаря сборной Швейцарии
Ян Зоммер может сменить клуб в Германии
Фото: Borussia Gladbach
Вратарь мёнхенгладбахской "Боруссии" Ян Зоммер может продолжить карьеру в "Баварии". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации журналиста, 34-летний швейцарский футболист может заменить травмированного Мануэля Нойера. Переговоры между клубами продолжаются. При этом он отметил, что Зоммер лишь один из списка потенциальных голкиперов мюнхенского клуба.
В услугах Зоммера также заинтересован "Интер", но итальянский клуб хочет, чтобы кипер перешел к ним в следующем сезоне в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне голкипер сборной Швейцарии провел 10 матчей в Бундеслиге и пропустил 14 голов. Напомним, "Бавария" находится в поисках вратаря, после того, как 36-летний Мануэль Нойер получил травму ноги и выбыл до конца сезона.
Популярное сейчас
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Стало известно, как Костышин выехал из Украины для перехода в клуб из США
- Кузнецов: В нашей квалификационной группе Евро-2024 фаворита нет
- Себастьян Аллер может возобновить тренировки в Боруссии в январе
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО