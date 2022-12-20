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На замену Нойеру Бавария может подписать вратаря сборной Швейцарии

Германия
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Ян Зоммер может сменить клуб в Германии

На замену Нойеру Бавария может подписать вратаря сборной Швейцарии

Фото: Borussia Gladbach

Новина українською

Вратарь мёнхенгладбахской "Боруссии" Ян Зоммер может продолжить карьеру в "Баварии". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации журналиста, 34-летний швейцарский футболист может заменить травмированного Мануэля Нойера. Переговоры между клубами продолжаются. При этом он отметил, что Зоммер лишь один из списка потенциальных голкиперов мюнхенского клуба.

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В услугах Зоммера также заинтересован "Интер", но итальянский клуб хочет, чтобы кипер перешел к ним в следующем сезоне в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне голкипер сборной Швейцарии провел 10 матчей в Бундеслиге и пропустил 14 голов. Напомним, "Бавария" находится в поисках вратаря, после того, как 36-летний Мануэль Нойер получил травму ноги и выбыл до конца сезона.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ян Зоммер
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