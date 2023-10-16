Бавария проведет разговор со своим футболистом, поддержавшем Палестину

Фланговый защитник “Баварии” и сборной Марокко Нуссаир Музрауи в своих социальных сетях поддержал Палестину в конфликте на Ближнем Востоке, чем вызывал критику в свой адрес немецких СМИ.

Свою позицию относительно действий футболиста высказала и “Бавария”.

“Клуб немедленно связался с Музрауи после его сообщения в инстаграме в воскресенье. Игрок сейчас в Африке со своей сборной. После его возвращения руководством клуба с ним запланирован детальный разговор.

Все, каждый игрок и каждый сотрудник, знают про ценности “Баварии” и мы их немедленно выразили после террористической атаки на Израиль. Мы переживаем за наших друзей в Израиле и поддерживаем их. В то же время, мы надеемся на мирное сосуществование всех людей на Ближнем Востоке", – приводит заявление “Баварии” агентство dpa.

Сам Мазрауи тоже прояснил свою позицию. “Смысл моего сообщения был в том, что я выступаю за мир и справедливость во всем мире. Я против любого вида терроризма, ненависти или насилия”.