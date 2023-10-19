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Боруссия Дортмунд готова арендовать Санчо при условии, что МЮ будет платить часть зарплаты

Германия
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Боруссия хочет вернуть Джейдона Санчо

Боруссия Дортмунд готова арендовать Санчо при условии, что МЮ будет платить часть зарплаты

Getty Images

UA-Футбол
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"Боруссия" Дортмунд, за которую Санчо уже выступал, готова арендовать англичанина зимой до конца сезона при условии, что "Манчестер Юнайтед" будет платить часть зарплаты.

Санчо, напомним, зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю. "Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения по игроку в январе.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: "Я долго был козлом отпущения - несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен". Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
espn

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