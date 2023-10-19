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Боруссия Дортмунд готова арендовать Санчо при условии, что МЮ будет платить часть зарплаты
Боруссия хочет вернуть Джейдона Санчо
Getty Images
"Боруссия" Дортмунд, за которую Санчо уже выступал, готова арендовать англичанина зимой до конца сезона при условии, что "Манчестер Юнайтед" будет платить часть зарплаты.
Санчо, напомним, зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю. "Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения по игроку в январе.
Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.
Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: "Я долго был козлом отпущения - несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен". Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
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