Хаби Алонсо возглавит Баварию со следующего сезона - Источник

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо возглавит "Баварию" со следующего сезона. Об этом сообщил журналист Хосе Альварес в эфире шоу El Chiringuito.

Контракт Алонсо с клубом из Леверкузена рассчитан до июня 2026 года. После 11 туров "Байер" лидирует в Бундеслиге, опережая идущую второй "Баварию" на два очка.

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Соглашение главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля действует до июня 2025-го. Алонсо выступал за "Баварию" в качестве игрока с 2014 по 2017 год.