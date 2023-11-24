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Хаби Алонсо возглавит Баварию со следующего сезона - Источник
Хаби играл за Баварию с 2014 по 2017 год
Фото: bayer04.de
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо возглавит "Баварию" со следующего сезона. Об этом сообщил журналист Хосе Альварес в эфире шоу El Chiringuito.
Контракт Алонсо с клубом из Леверкузена рассчитан до июня 2026 года. После 11 туров "Байер" лидирует в Бундеслиге, опережая идущую второй "Баварию" на два очка.
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Соглашение главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля действует до июня 2025-го. Алонсо выступал за "Баварию" в качестве игрока с 2014 по 2017 год.
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Источник:El Chiringuito TV
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