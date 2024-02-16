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Тренер Бохума - о матче против Баварии: Это будет жаркая игра, и мы с нетерпением ждем ее
Тренер Бохума высказался о предстоящем матче
Фото: vfl-bochum.de
Главный тренер "Бохума" Томас Леч высказался о предстоящем матче против "Баварии".
"Для нас не имеет значения, что "Бавария" сейчас немного уязвимее, чем обычно. Они - главные фавориты. Но это будет "жаркая" игра, и мы с нетерпением ждем ее".
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"Для меня это будет первая домашняя игра против "Баварии", - добавил Томас.
Поединок "Бохум" - "Бавария" состоится в воскресенье. Начало - в 18:30 по киевскому времени.
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Источник:iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
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