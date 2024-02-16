Тренер Бохума - о матче против Баварии: Это будет жаркая игра, и мы с нетерпением ждем ее

Главный тренер "Бохума" Томас Леч высказался о предстоящем матче против "Баварии".

"Для нас не имеет значения, что "Бавария" сейчас немного уязвимее, чем обычно. Они - главные фавориты. Но это будет "жаркая" игра, и мы с нетерпением ждем ее".