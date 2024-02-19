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Тухель может быть уволен в случае поражения Баварии от Лейпцига
Вскоре ситуация прояснится
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" может прекратить сотрудничество с главным тренером команды Томасом Тухелем в случае поражения от "Лейпцига" в поединке 23-го тура Бундеслиги. Об этом сообщает The Athletic.
По данным источника, четвёртое поражение подряд может вынудить руководство мюнхенского клуба пойти на крайние меры.
Ранее сообщалось, что
Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, и завоевал с "красной машиной" титул Бундеслиги в сезоне 2023-2024.
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