  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тухель может быть уволен в случае поражения Баварии от Лейпцига
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель может быть уволен в случае поражения Баварии от Лейпцига

Германия

Вскоре ситуация прояснится

Тухель может быть уволен в случае поражения Баварии от Лейпцига

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" может прекратить сотрудничество с главным тренером команды Томасом Тухелем в случае поражения от "Лейпцига" в поединке 23-го тура Бундеслиги. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, четвёртое поражение подряд может вынудить руководство мюнхенского клуба пойти на крайние меры.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист не сумел найти общий язык с большинством игроков своей команды.

Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, и завоевал с "красной машиной" титул Бундеслиги в сезоне 2023-2024.

По теме
yellow-arrow
Гарри Кейн: Наши результаты не соответствуют тому, чего мы от себя ожидаем
yellow-arrow
Бавария видит в Хабе Алонсо приоритетную кандидатуру на замену Тухелю
yellow-arrow
Рафаэль Бенитес: Вокруг Хаби Алонсо много шума, но есть много других хороших тренеров
Бавария (Мюнхен) Бундеслига Томас Тухель РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
19.02.2024 в 14:12
автор про Бохум теж саме писав)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
terber (ternopil)
19.02.2024 в 14:12
автор про Бохум теж саме писав)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости