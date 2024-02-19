Тухель может быть уволен в случае поражения Баварии от Лейпцига

"Бавария" может прекратить сотрудничество с главным тренером команды Томасом Тухелем в случае поражения от "Лейпцига" в поединке 23-го тура Бундеслиги. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, четвёртое поражение подряд может вынудить руководство мюнхенского клуба пойти на крайние меры.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист не сумел найти общий язык с большинством игроков своей команды.

Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, и завоевал с "красной машиной" титул Бундеслиги в сезоне 2023-2024.