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Гарри Кейн: Наши результаты не соответствуют тому, чего мы от себя ожидаем

Германия

Нападающий Баварии прокомментировал последние неудачные результаты команды

Гарри Кейн: Наши результаты не соответствуют тому, чего мы от себя ожидаем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн прокомментировал последние неудачные результаты команды Томаса Тухеля. Уступив "Бохуму" (2:3) в матче 22-го тура чемпионата Германии, "Бавария" проиграла второй матч подряд в Бундеслиге впервые с декабря 2019 года.

"Невозможно скрыть тот факт, что неделя для нас была тяжелой, а выступления и результаты не соответствовали тому уровню, который мы от себя ожидаем. Нужно сплотиться и двигаться вперед - впереди большая серия важных игр, чтобы изменить ситуацию", - написал Кейн в социальной сети X.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского "Байера" на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с "РБ Лейпциг" на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.

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Источник:
HKane
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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