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Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика
Клуб решил отложить поиски тренера на потом
FotMob
Руководство "Баварии" приняло решение касаемо возможного назначения Жозе Моуриньо или Ханса-Дитером Флика на должность главного тренера.
Как сообщает Sky Sport, немецкий клуб не намерен назначать этих специалистов в роли временных тренеров команды. В планы "красной машины" входит заняться основательным поиском нового наставника уже летом.
Напомним, недавно стало известно, что
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Источник:Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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