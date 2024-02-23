Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика

Руководство "Баварии" приняло решение касаемо возможного назначения Жозе Моуриньо или Ханса-Дитером Флика на должность главного тренера.

Как сообщает Sky Sport, немецкий клуб не намерен назначать этих специалистов в роли временных тренеров команды. В планы "красной машины" входит заняться основательным поиском нового наставника уже летом.

Напомним, недавно стало известно, что Томас Тухель покинет "Баварию" по окончанию нынешнего сезона.