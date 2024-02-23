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Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика

Германия

Клуб решил отложить поиски тренера на потом

Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика

FotMob

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Руководство "Баварии" приняло решение касаемо возможного назначения Жозе Моуриньо или Ханса-Дитером Флика на должность главного тренера.

Как сообщает Sky Sport, немецкий клуб не намерен назначать этих специалистов в роли временных тренеров команды. В планы "красной машины" входит заняться основательным поиском нового наставника уже летом.

Напомним, недавно стало известно, что Томас Тухель покинет "Баварию" по окончанию нынешнего сезона.

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Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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