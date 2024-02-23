Тренер РБ Лейпциг: Бавария годами доминировала в немецком футболе

Тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе высказался накануне матча с мюнхенской "Баварией".

"Когда я смотрю на их домашнюю статистику: 11 игр, 9 побед, 1 ничья, 1 поражение - у них неплохая серия и форма. Конечно, сейчас у них не все так просто.