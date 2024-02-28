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Бавария нашла замену для Дэвиса в Ливерпуле
Мюнхенцы уже присматривают потенциальные варианты
"Бавария" заинтересована в подписании левого защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона, сообщает ESPN.
По информации источника, 29-летний футболист рассматривается мюнхенцами в качестве лучшего кандидата на замену
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Несмотря на то, что в руководстве "Баварии" осознают всю сложность подписания шотландского латераля, клуб намерен обеспечить полноценную замену для Дэвиса на левом фланге обороны.
Действующий контракт Роберстона с "Ливерпулем" действует до лета 2026 года.
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