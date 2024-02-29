Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дайер присоединится к мюнхенской Баварии на постоянной основе
Немецкий клуб планирует выкупить игрока у шпор
Мюнхенская "Бавария" хочет выкупить защитника Эрика Дайера у "Тоттенхэма".
По информации издания The Athletic, 30-летний игрок подпишет краткосрочное соглашение до 2025 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Эрик присоединился к немецкому клубу из "Тоттенхэма" на правах аренды 11 января 2024 года. Футболист в этом сезоне Бундеслиги сыграл 6 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Андрей Павелко освобожден из-под стражи
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Алиев: Заблокировал Милевского везде. Для меня этот человек больше не существует
- Бавария в поисках нового тренера. Известно, кто попал в их шорт-лист
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн