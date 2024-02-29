  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Дайер присоединится к мюнхенской Баварии на постоянной основе
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дайер присоединится к мюнхенской Баварии на постоянной основе

Германия
Обновлено

Немецкий клуб планирует выкупить игрока у шпор

Дайер присоединится к мюнхенской Баварии на постоянной основе

twitter

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" хочет выкупить защитника Эрика Дайера у "Тоттенхэма".

По информации издания The Athletic, 30-летний игрок подпишет краткосрочное соглашение до 2025 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эрик присоединился к немецкому клубу из "Тоттенхэма" на правах аренды 11 января 2024 года. Футболист в этом сезоне Бундеслиги сыграл 6 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.

Читайте такжеТалантливый вингер Баварии остается в своем клубе - Инсайдер
По теме
yellow-arrow
Лидер Байера, вероятно, не покинет свой клуб летом
yellow-arrow
Штрайх - о матче против Баварии: Мы должны реализовать все свои моменты. Наши игроки очень мотивированы
yellow-arrow
Тухель: После решения об уходе я не стал чувствовать меньше давления
Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Эрик Дайер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости