Источник: Барселона провела первые переговоры с Фликом

Как сообщает издание Sky Sport, между "Барселоной" и тренером Гансом-Дитером Фликом состоялись первые переговоры о возможном сотрудничестве. Президент католонского клуба видит Флика главным тренером "Барселоны", но окончательное решение еще не принято.

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Отмечается, что коуч является главным кандидатом на эту должность. Сам Флик тоже открыт к возможности возглавить "Барселону".

Недавно появлялась информация, что агент тренера Пини Захави присутствовал во время игры "Барселоны" против "Хетафе".

