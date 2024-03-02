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Источник: Барселона провела первые переговоры с Фликом
Главный кандидат
Как сообщает издание Sky Sport, между "Барселоной" и тренером Гансом-Дитером Фликом состоялись первые переговоры о возможном сотрудничестве. Президент католонского клуба видит Флика главным тренером "Барселоны", но окончательное решение еще не принято.
Отмечается, что коуч является главным кандидатом на эту должность. Сам Флик тоже открыт к возможности возглавить "Барселону".
Недавно появлялась информация, что агент тренера Пини Захави присутствовал во время игры "Барселоны" против "Хетафе".
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Источник:Sky Sport DE
Опубликовал: Виктор Иванчук
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