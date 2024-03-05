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Байер назвал сумму компенсации за уход Хаби Алонсо
Затратный трансфер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В леверкузенском "Байере" назвали сумму, за которую готовы расстаться с главным тренером команды Хаби Алонсо.
Как сообщает The Mirror, "фармацевты" намерены получить компенсацию за испанского специалиста в размере 24 миллионов евро.
Стоит отметить, что на данный момент рекордная плата за переход тренера из одного клуба в другой составляет 25 миллионов евро. За эту сумму мюнхенская "Бавария" переманила Юлиана Нагельсманна в 2021 году из "Лейпцига".
Алонсо возглавляет "Байер" с 2022 года. Главными претендентами на 42-летнего испанца является вышеупомянутая "Бавария" и "Ливерпуль".
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