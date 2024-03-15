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Тухель - об Арсенале: Они два сезона стабильно играют на высоком уровне

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Наставник Баварии высказался относительно жеребьевки Лиги чемпионов

Тухель - об Арсенале: Они два сезона стабильно играют на высоком уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Томас Тухель, главный тренер "Баварии", прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, где команда встретится с "Арсеналом".

"Мы играем против одной из лучших команд Европы. Они два сезона стабильно играют на высоком уровне. Опасная команда, которая очень много забивает, но мы будем готовы. Мы знаем свои сильные стороны".

Напомним, что первые матчи четвертьфинала состоятся 9 и 10 апреля, а ответные матчи - 16 и 17.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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