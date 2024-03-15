Тухель - об Арсенале: Они два сезона стабильно играют на высоком уровне

Томас Тухель, главный тренер "Баварии", прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, где команда встретится с "Арсеналом".

"Мы играем против одной из лучших команд Европы. Они два сезона стабильно играют на высоком уровне. Опасная команда, которая очень много забивает, но мы будем готовы. Мы знаем свои сильные стороны".