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Спортдир Баварии рассказал, почему не хочет предложить Клоппу возглавить Баварию

Германия

Функционер "красной машины" входит в положение Клоппа

Спортдир Баварии рассказал, почему не хочет предложить Клоппу возглавить Баварию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль исключил возможность приглашения в мюнхенский клуб наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

"Я не буду звонить Юргену Клоппу и предлагать работу у нас.

Я знаю, что это означат, когда он сказал: "У меня заканчиваются силы". Мало кто может судить об этом лучше меня, потому что я тоже прошел через это. Так что я не собираюсь ему звонить", — сказал он в интервью BILD.

Напомним, в январе Клопп объявил о том, что покинет "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона. Несколько позднее агент немецкого специалиста раскрыл его планы на ближайшее будущее после ухода из стана "мерсисайдцев".

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Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Макс Эберль
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Опубликовал: Александр Бураков
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