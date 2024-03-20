Спортдир Баварии рассказал, почему не хочет предложить Клоппу возглавить Баварию

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль исключил возможность приглашения в мюнхенский клуб наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

"Я не буду звонить Юргену Клоппу и предлагать работу у нас.

Я знаю, что это означат, когда он сказал: "У меня заканчиваются силы". Мало кто может судить об этом лучше меня, потому что я тоже прошел через это. Так что я не собираюсь ему звонить", — сказал он в интервью BILD.