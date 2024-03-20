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Спортдир Баварии рассказал, почему не хочет предложить Клоппу возглавить Баварию
Функционер "красной машины" входит в положение Клоппа
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль исключил возможность приглашения в мюнхенский клуб наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
"Я не буду звонить Юргену Клоппу и предлагать работу у нас.
Я знаю, что это означат, когда он сказал: "У меня заканчиваются силы". Мало кто может судить об этом лучше меня, потому что я тоже прошел через это. Так что я не собираюсь ему звонить", — сказал он в интервью BILD.
Напомним, в январе Клопп объявил о том, что покинет "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона. Несколько
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