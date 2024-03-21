  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Сборная Германии прекращает сотрудничать с Adidas. Известно, какая компания будет отвечать за экипировку Бундестим
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Германии прекращает сотрудничать с Adidas. Известно, какая компания будет отвечать за экипировку Бундестим

Германия
Обновлено

DFB сотрудничали с Adidas более 70 лет

Сборная Германии прекращает сотрудничать с Adidas. Известно, какая компания будет отвечать за экипировку Бундестим

Фото: Getty Images

Новина українською

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о заключении нового партнерского договора с Nike.

Соглашение рассчитано на 7 лет, с 2027-го по 2034 год.

Nike будет ответственным за разработку и поставку экипировки для всех сборных DFB, включая игровую и тренировочную форму и другие спортивные товары.

Германия сотрудничала с Adidas более 70 лет, нынешнее партнерство заканчивается в конце 2026 года.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football
Читайте такжеМората рассказал, кто, по его мнению, может выйти в плей-офф в группе В Евро-2024
По теме
yellow-arrow
Дебют опорника Баварии в сборной Германии придется отложить из-за болезни - Источник
yellow-arrow
Ювентус интересуется полузащитником Баварии
yellow-arrow
Бавария раздумывает над возвращением Зиркзе
Германия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dfb
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости