Сборная Германии прекращает сотрудничать с Adidas. Известно, какая компания будет отвечать за экипировку Бундестим

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о заключении нового партнерского договора с Nike.

Соглашение рассчитано на 7 лет, с 2027-го по 2034 год.

Nike будет ответственным за разработку и поставку экипировки для всех сборных DFB, включая игровую и тренировочную форму и другие спортивные товары.

Германия сотрудничала с Adidas более 70 лет, нынешнее партнерство заканчивается в конце 2026 года.