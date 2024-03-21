Германия
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Сборная Германии прекращает сотрудничать с Adidas. Известно, какая компания будет отвечать за экипировку Бундестим
DFB сотрудничали с Adidas более 70 лет
Фото: Getty Images
Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о заключении нового партнерского договора с Nike.
Соглашение рассчитано на 7 лет, с 2027-го по 2034 год.
Nike будет ответственным за разработку и поставку экипировки для всех сборных DFB, включая игровую и тренировочную форму и другие спортивные товары.
Германия сотрудничала с Adidas более 70 лет, нынешнее партнерство заканчивается в конце 2026 года.
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Источник:dfb
Опубликовал: Екатерина Власова
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