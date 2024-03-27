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Опорник Штутгарта рассказал об уходе из мюнхенской Баварии: Это, пожалуй, был правильный шаг
Ангело Штиллер поделился своими воспоминаниями
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Штутгарта" Ангело Штиллер поделился своими мыслями об уходе из мюнхенской "Баварии ІІ".
"Оглядываясь назад, это, пожалуй, был правильный шаг. Сейчас я регулярно выхожу в старте Бундеслиги. Это говорит само за себя. Первые несколько месяцев после переезда я много думал об этом. Это был сложный этап, на моей позиции было так много игроков мирового уровня. Мне было трудно закрепиться. Но я не зол на "Баварию".
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Штиллер покинул "Баварию II" в 2021 году. Игрок выступает за "Штутгарт" с августа 2023-го.
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