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Опорник Штутгарта рассказал об уходе из мюнхенской Баварии: Это, пожалуй, был правильный шаг

Германия
Обновлено

Ангело Штиллер поделился своими воспоминаниями

Опорник Штутгарта рассказал об уходе из мюнхенской Баварии: Это, пожалуй, был правильный шаг

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Штутгарта" Ангело Штиллер поделился своими мыслями об уходе из мюнхенской "Баварии ІІ".

"Оглядываясь назад, это, пожалуй, был правильный шаг. Сейчас я регулярно выхожу в старте Бундеслиги. Это говорит само за себя. Первые несколько месяцев после переезда я много думал об этом. Это был сложный этап, на моей позиции было так много игроков мирового уровня. Мне было трудно закрепиться. Но я не зол на "Баварию".

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Штиллер покинул "Баварию II" в 2021 году. Игрок выступает за "Штутгарт" с августа 2023-го.

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Бавария (Мюнхен) Штутгарт
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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