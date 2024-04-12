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Томас Тухель - о травмах игроков: Это преследует нас весь сезон
Тренер немецкого клуба высказался на пресс-конференции
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель обеспокоен многочисленными мышечными травмами, которые получили его игроки в течение этого сезона.
"Я не знаю, есть ли причина. Но это преследует нас весь сезон. Мы ищем причину, но пока что не имеем ответа на этот вопрос.
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Серж Гнабри также получил еще одну мышечную травму. Это неудача для всех нас. Мы привыкли много играть. У нас замечательный физкультурно-медицинский отдел с высококвалифицированными людьми, и каждый делает все возможное".
Напомним, что поединок "Бавария" - "Кельн" состоится 13 апреля. Начало - в 16:30 по киевскому времени.
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