  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Томас Тухель - о травмах игроков: Это преследует нас весь сезон
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Томас Тухель - о травмах игроков: Это преследует нас весь сезон

Германия
Обновлено

Тренер немецкого клуба высказался на пресс-конференции

Томас Тухель - о травмах игроков: Это преследует нас весь сезон

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель обеспокоен многочисленными мышечными травмами, которые получили его игроки в течение этого сезона.

"Я не знаю, есть ли причина. Но это преследует нас весь сезон. Мы ищем причину, но пока что не имеем ответа на этот вопрос.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Серж Гнабри также получил еще одну мышечную травму. Это неудача для всех нас. Мы привыкли много играть. У нас замечательный физкультурно-медицинский отдел с высококвалифицированными людьми, и каждый делает все возможное".

Напомним, что поединок "Бавария" - "Кельн" состоится 13 апреля. Начало - в 16:30 по киевскому времени.

Читайте такжеТухель - о своем будущем: Я не хочу читать заголовки о других клубах. Я отдам все для Баварии
По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Аугсбург – Унион 2:0. Послание Хоффенхайму и Фрайбургу
yellow-arrow
Бавария отслеживает ситуацию с контрактом Лунина, - СМИ
yellow-arrow
ПСЖ заинтересовался ключевым хавбеком Баварии
Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Серж Гнабри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости