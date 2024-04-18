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Бавария не собирается продавать своего звездного хавбека - Инсайдер

Германия
Обновлено

Джамал Мусиала останется в немецком клубе

Бавария не собирается продавать своего звездного хавбека - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" хочет продолжить сотрудничество со своим полузащитником Джамалом Мусиалом.

По информации Фабрицио Романо, немцы этим летом не намерены продавать талантливого игрока. "Бавария" вскоре предложит футболисту новый договор, который будет включать повышение заработной платы плюс бонусы.

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У Мусиалы контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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