Легенда французского футбола не станет главным тренером Баварии

Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую "Баварию".

Как сообщил Флориан Плеттенберг, новые слухи снова ложные и безосновательные. По состоянию на сейчас Зидана нет в списке кандидатов на пост главного тренера "Баварии".

Немецкий клуб давил на Юлиана Нагельсмана, но им только сегодня, 19 апреля, сообщили об отказе специалиста.

Напомним, что Зинедин покинул пост тренера мадридского "Реала" в 2021 году и с этого времени он не возглавил ни один клуб.

Читайте такжеОфициально: Нагельсман продлил контракт со сборной Германии