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Легенда французского футбола не станет главным тренером Баварии

Германия

Опять фейковые новости

Легенда французского футбола не станет главным тренером Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую "Баварию".

Как сообщил Флориан Плеттенберг, новые слухи снова ложные и безосновательные. По состоянию на сейчас Зидана нет в списке кандидатов на пост главного тренера "Баварии".

Немецкий клуб давил на Юлиана Нагельсмана, но им только сегодня, 19 апреля, сообщили об отказе специалиста.

Напомним, что Зинедин покинул пост тренера мадридского "Реала" в 2021 году и с этого времени он не возглавил ни один клуб.

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Бавария (Мюнхен) Зинедин Зидан Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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