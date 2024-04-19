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Легендарный защитник Боруссии Д передумал завершать карьеру

Германия
Обновлено

Матс Хуммельс продолжит контракт со своим клубом

Легендарный защитник Боруссии Д передумал завершать карьеру

Фото: Squawka/автор невідомий

Новина українською

Опытный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс решил не завершать свою карьеру после завершения текущего сезона.

По информации издания Bild, игрок вскоре продлит контракт со своим клубом. Несколько дней назад состоялась встреча между футболистом и директором клуба Себастьяном Келем.

Матс присоединился к "Боруссии" в 2009 году за 4 миллиона евро из "Баварии". В 2016 году вернулся в мюнхенский клуб, а затем в 2019-й снова перешел в Дортмунд.

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Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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