Защитник Боруссии Д высмеял неудачи английских клубов в европейских турнирах

Немецкий защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс не удержался от сарказма, комментируя неудачи английских клубов в европейских турнирах.

"Хорошей урожайной недели, коллеги-фермеры", - написал игрок в социальной сети.

Good harvesting this week my fellow farmers ???? ???????? — Mats Hummels (@matshummels) April 19, 2024

Это отсылка к распространенному троллингу со стороны английских болельщиков и игроков, которые часто унижают другие чемпионаты, называя их "лигами фермеров".

Иронично, что в этом сезоне Англию на европейской арене в полуфиналах представляет только "Астон Вилла" в Лиге конференций.

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