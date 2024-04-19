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Защитник Боруссии Д высмеял неудачи английских клубов в европейских турнирах
Хорошей урожайной недели (С)
Фото: Squawka/автор невідомий
Немецкий защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс не удержался от сарказма, комментируя неудачи английских клубов в европейских турнирах.
"Хорошей урожайной недели, коллеги-фермеры", - написал игрок в социальной сети.
Good harvesting this week my fellow farmers ???? ????????— Mats Hummels (@matshummels) April 19, 2024
Это отсылка к распространенному троллингу со стороны английских болельщиков и игроков, которые часто унижают другие чемпионаты, называя их "лигами фермеров".
Иронично, что в этом сезоне Англию на европейской арене в полуфиналах представляет только "Астон Вилла" в Лиге конференций.
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Hard day’s work ???????? https://t.co/a4eHwmAp4O pic.twitter.com/THEKAzfaIN— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 19, 2024
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