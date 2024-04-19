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Защитник Боруссии Д высмеял неудачи английских клубов в европейских турнирах

Германия
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Хорошей урожайной недели (С)

Защитник Боруссии Д высмеял неудачи английских клубов в европейских турнирах

Фото: Squawka/автор невідомий

Новина українською

Немецкий защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс не удержался от сарказма, комментируя неудачи английских клубов в европейских турнирах.

"Хорошей урожайной недели, коллеги-фермеры", - написал игрок в социальной сети.

Это отсылка к распространенному троллингу со стороны английских болельщиков и игроков, которые часто унижают другие чемпионаты, называя их "лигами фермеров".

Иронично, что в этом сезоне Англию на европейской арене в полуфиналах представляет только "Астон Вилла" в Лиге конференций.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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