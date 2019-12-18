Манчестер Сити контактировал с окружением Лаутаро Мартинеса

"Манчестер Сити" связался с агентом нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Барселона" , но на днях появились слухи о том, что "Манчестер Сити" также контактировал с окружением аргентинца, чтобы склонить игрока к переходу в английскую команду. Клуб готов удвоить нынешнюю зарплату Мартинеса.

Лаутаро Мартинес принял участие в 22 матчах "Интера" во всех соревнованиях в этом сезоне. 22-летний игрок забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.