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Манчестер Сити контактировал с окружением Лаутаро Мартинеса
Нападающий может перейти в английский клуб
"Манчестер Сити" связался с агентом нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Барселона" , но на днях появились слухи о том, что "Манчестер Сити" также контактировал с окружением аргентинца, чтобы склонить игрока к переходу в английскую команду. Клуб готов удвоить нынешнюю зарплату Мартинеса.
Лаутаро Мартинес принял участие в 22 матчах "Интера" во всех соревнованиях в этом сезоне. 22-летний игрок забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.