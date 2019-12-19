Ребич в январе может вернуться в Айнтрахт

Нападающий "Милана" Анте Ребич может вернуться в "Айнтрахт уже в январское трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как пишет источник, Ребич не впечатлил тренера и руководство итальянского клуба. Ранее была информация, что в "Милан" может перейти шведский нападающий Златан Ибрагимович. Однако сам игрок намерен переубедить тренера и доказать, что способен играть результативно.

В нынешнем сезоне Ребич принял участие в семи матчах. Нападающий не отметился результативными действиями в Серии А.