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Ребич в январе может вернуться в Айнтрахт

Италия
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Игрок не впечатлил руководство

Ребич в январе может вернуться в Айнтрахт
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Нападающий "Милана" Анте Ребич может вернуться в "Айнтрахт уже в январское трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как пишет источник, Ребич не впечатлил тренера и руководство итальянского клуба. Ранее была информация, что в "Милан" может перейти шведский нападающий Златан Ибрагимович. Однако сам игрок намерен переубедить тренера и доказать, что способен играть результативно.

В нынешнем сезоне Ребич принял участие в семи матчах. Нападающий не отметился результативными действиями в Серии А.

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В статье: Анте Ребич Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Милан Айнтрахт (Франкфурт) Милан (Италия) Айнтрахт
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