Зелински подпишет новый контракт с Наполи

В ближайшее время "Наполи" официально подпишет контракт с основным полузащитником. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Итальянский клуб согласовал практически все детали с поляком Петром Зелински. Новое соглашение будет расчитано до лета 2024 года.

Зелински играет за "Наполи" с 2016. Он успел провести в составе итальянского гранда 136 матчей и забил 18 голов. Он заменил Марека Гамшика, после того, как тот переехал в Китай.

Ранее сообщалось, что другой полузащитник "Наполи", Фабиан Руис, может продолжить карьеру в "Реале".