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Зелински подпишет новый контракт с Наполи

Италия
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Стороны уже утрясли все детали

Зелински подпишет новый контракт с Наполи
UA-Футбол
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В ближайшее время "Наполи" официально подпишет контракт с основным полузащитником. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Итальянский клуб согласовал практически все детали с поляком Петром Зелински. Новое соглашение будет расчитано до лета 2024 года.

Зелински играет за "Наполи" с 2016. Он успел провести в составе итальянского гранда 136 матчей и забил 18 голов. Он заменил Марека Гамшика, после того, как тот переехал в Китай.

Ранее сообщалось, что другой полузащитник "Наполи", Фабиан Руис, может продолжить карьеру в "Реале".

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В статье: Наполи (Неаполь) Петр Зелински
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