Роналду снял медаль после поражения Лацио в Суперкубке – CR7 впервые уступил в финале с 2013 года

Туринский "Ювентус" уступил "Лацио" (1:3) в матче за Суперкубок Италии. Таким образом, впервые за 6,5 лет форвард "бьянконери" проиграл в финале какого-либо турнира. 17 мая 2013 года португалец уступил "Атлетико" в составе "Реала" (1:2) в решающем матче Кубка Испании. Интересно, что после поражения "матрасникам" Роналду выиграл в 12 финалах подряд.

Криштиану снял серебряную медаль с шеи во время церемонии награждения:

Ronaldo is not a fan of being second ????????‍♂️pic.twitter.com/3Hp05ZFknT