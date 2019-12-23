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Роналду снял медаль после поражения Лацио в Суперкубке – CR7 впервые уступил в финале с 2013 года
Португалец не привык быть вторым
Туринский "Ювентус" уступил "Лацио" (1:3) в матче за Суперкубок Италии. Таким образом, впервые за 6,5 лет форвард "бьянконери" проиграл в финале какого-либо турнира. 17 мая 2013 года португалец уступил "Атлетико" в составе "Реала" (1:2) в решающем матче Кубка Испании. Интересно, что после поражения "матрасникам" Роналду выиграл в 12 финалах подряд.
Криштиану снял серебряную медаль с шеи во время церемонии награждения:
Ronaldo is not a fan of being second ????????♂️pic.twitter.com/3Hp05ZFknT— Goal (@goal) December 22, 2019
"Лацио" выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории и сравнялся с "Интером". Опережают "орлов" и "нерадзурри" как раз "Ювентус" (8), следом идет "Милан" (7).