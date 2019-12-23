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Роналду снял медаль после поражения Лацио в Суперкубке – CR7 впервые уступил в финале с 2013 года

Италия
(1 голосов)

Португалец не привык быть вторым

Роналду снял медаль после поражения Лацио в Суперкубке – CR7 впервые уступил в финале с 2013 года
Новина українською

Туринский "Ювентус" уступил "Лацио" (1:3) в матче за Суперкубок Италии. Таким образом, впервые за 6,5 лет форвард "бьянконери" проиграл в финале какого-либо турнира. 17 мая 2013 года португалец уступил "Атлетико" в составе "Реала" (1:2) в решающем матче Кубка Испании. Интересно, что после поражения "матрасникам" Роналду выиграл в 12 финалах подряд.

Криштиану снял серебряную медаль с шеи во время церемонии награждения:

"Лацио" выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории и сравнялся с "Интером". Опережают "орлов" и "нерадзурри" как раз "Ювентус" (8), следом идет "Милан" (7).

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лацио (Рим)
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Комментарии (3)
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ivst (kharkov)
23.12.2019 в 09:53
причём он даже успешно выигрывал финалы, в которых не участвовал, например, финал чемпионата Европы 2016!
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+1
0
госпітальєр (львів)
23.12.2019 в 09:25
не звик ? пора звикати,що він робив на полі,супер-пупер кріш ?
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
23.12.2019 в 09:17
2.56
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+2
0

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