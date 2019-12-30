Словенец Станислав Лоботка близок к переходу в Наполи

Полузащитник испанской "Сельты" Станислав Лоботка в шаге от перехода в "Наполи". Информацию подтверждает авторитетный источник Sky Sport Italia.

Главный вопрос, который стоит между сторонами - сумма перехода игрока. Испанцы хотят получить 20 миллионов, в то время как "Наполи" предлагает 16 (плюс два в виде бонусов). Крайне вероятно, что стороны договорятся в ближайшее время.

Сам Лоботка уже посетил Неаполь и договорился об условиях сделки. Он подпишет контракт на 4 сезона, а его зарплата составит 1,8 миллионов евро.

В текущем сезоне Лоботка выходил на поле 18 раз, результативными действиями не отмечался.