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Словенец Станислав Лоботка близок к переходу в Наполи

Италия
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Осталось обсудить лишь сумму трансфера

Словенец Станислав Лоботка близок к переходу в Наполи
UA-Футбол
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Полузащитник испанской "Сельты" Станислав Лоботка в шаге от перехода в "Наполи". Информацию подтверждает авторитетный источник Sky Sport Italia.

Главный вопрос, который стоит между сторонами - сумма перехода игрока. Испанцы хотят получить 20 миллионов, в то время как "Наполи" предлагает 16 (плюс два в виде бонусов). Крайне вероятно, что стороны договорятся в ближайшее время.

Сам Лоботка уже посетил Неаполь и договорился об условиях сделки. Он подпишет контракт на 4 сезона, а его зарплата составит 1,8 миллионов евро.

В текущем сезоне Лоботка выходил на поле 18 раз, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Сельта (Виго) Наполи (Неаполь) Станислав Лоботка
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