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Хавбек Аталанты прибыл в Турин, где уже проходит медосмотр для перехода в Ювентус

Италия
(1 голосов)

"Старой синьоре" нужен талант бергамасков?

Хавбек Аталанты прибыл в Турин, где уже проходит медосмотр для перехода в Ювентус
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Полузащитник "Аталанты" Деян Кулусевски (сейчас выступает на правах аренды в "Парме") проходит медицинское обследование перед переходом в "Ювентус".

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По информации Фабрицио Романо, 19-летний швед подпишет контракт с итальянским грандом до 2024 года. Стоимость трансфера составит 35 миллионов евро плюс всевозможные бонусы.

В текущем сезоне Серии А Кулусевски выступает на правах аренды за "Парму". В 17 матчах чемпионата Италии, хавбек забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В 2019 году полузащитник дебютировал в составе сборной Швеции в матче со сборной Фарерских островов в рамках отборочного турнира к ЕВРО-2020. Отметим, что Деян стал игроком декабря в Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Парма Деян Кулусевски
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Комментарии (2)
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Камонплей
02.01.2020 в 13:49
думал порадоваться что у Малины минус конкурент, а они оказывается пацаненка из аренды за такие деньжищи сплавили. полосатые замену для косты готовят похоже
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 11:36
Аталанта молодец! Неплохо подзаработает. Игрока, которого сдали в аренду, за 35 лямов продают. Малиновского за 13 купили, вот так надо работать на трансферном рынке. Плюс за ЛЧ минимум полтинник. Красавцы!
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