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Хавбек Аталанты прибыл в Турин, где уже проходит медосмотр для перехода в Ювентус
"Старой синьоре" нужен талант бергамасков?
Полузащитник "Аталанты" Деян Кулусевски (сейчас выступает на правах аренды в "Парме") проходит медицинское обследование перед переходом в "Ювентус".
По информации Фабрицио Романо, 19-летний швед подпишет контракт с итальянским грандом до 2024 года. Стоимость трансфера составит 35 миллионов евро плюс всевозможные бонусы.
В текущем сезоне Серии А Кулусевски выступает на правах аренды за "Парму". В 17 матчах чемпионата Италии, хавбек забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В 2019 году полузащитник дебютировал в составе сборной Швеции в матче со сборной Фарерских островов в рамках отборочного турнира к ЕВРО-2020. Отметим, что Деян стал игроком декабря в Серии А.
In corso al #JMedical le visite per Dejan #Kulusevskihttps://t.co/1ivNcRZERq pic.twitter.com/Ufc7yTn5B4— JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020