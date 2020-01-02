Хавбек Аталанты прибыл в Турин, где уже проходит медосмотр для перехода в Ювентус

Полузащитник "Аталанты" Деян Кулусевски (сейчас выступает на правах аренды в "Парме") проходит медицинское обследование перед переходом в "Ювентус".

По информации Фабрицио Романо, 19-летний швед подпишет контракт с итальянским грандом до 2024 года. Стоимость трансфера составит 35 миллионов евро плюс всевозможные бонусы.

В текущем сезоне Серии А Кулусевски выступает на правах аренды за "Парму". В 17 матчах чемпионата Италии, хавбек забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В 2019 году полузащитник дебютировал в составе сборной Швеции в матче со сборной Фарерских островов в рамках отборочного турнира к ЕВРО-2020. Отметим, что Деян стал игроком декабря в Серии А.