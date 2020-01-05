Антонио Конте: Многие недооценивают работу Гаттузо в Милане, но он хорошо поработал

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями накануне поединка с "Наполи" в рамках 18-го тура Серии А.

"Мои футболисты хорошо себя чувствуют. Они хорошо отдохнули и хотят поскорее выйти на поле. Я очень доволен командой.

Нас ждет сложный матч. Недавно у них сменился главный тренер, но у них очень качественная команда, и нам нужно очень внимательно отнестись к игре. На их стадионе крайне сложно выиграть, и если мы наберем три очка, это будет большой бонус к нашей уверенности в себе.

Мы хорошо начали сезон, но до его конца еще далеко. Благодаря усердной работе мы далеко можем зайти. 42 очка – как раз ее итог.

Дженнаро Гаттузо – страстный, эмоциональный тренер. Я отношусь к нему с уважением, он поработал в низших лигах и за рубежом – не каждый на такое пойдет. Все, чего он добился, – результат его усилий. Многие недооценивают его работу в "Милане", а в прошлом году он там хорошо потрудился. Он заслужил должность во главе "Наполи". Успехов ему – только не в завтрашнем матче", – рассказал Антонио Конте.