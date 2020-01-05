  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Антонио Конте: Многие недооценивают работу Гаттузо в Милане, но он хорошо поработал
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антонио Конте: Многие недооценивают работу Гаттузо в Милане, но он хорошо поработал

Италия
(1 голосов)

Наставник "нерадзурри" высказался накануне матча с "Наполи"

Антонио Конте: Многие недооценивают работу Гаттузо в Милане, но он хорошо поработал
Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями накануне поединка с "Наполи" в рамках 18-го тура Серии А.

"Мои футболисты хорошо себя чувствуют. Они хорошо отдохнули и хотят поскорее выйти на поле. Я очень доволен командой.

Нас ждет сложный матч. Недавно у них сменился главный тренер, но у них очень качественная команда, и нам нужно очень внимательно отнестись к игре. На их стадионе крайне сложно выиграть, и если мы наберем три очка, это будет большой бонус к нашей уверенности в себе.

Мы хорошо начали сезон, но до его конца еще далеко. Благодаря усердной работе мы далеко можем зайти. 42 очка – как раз ее итог.

Дженнаро Гаттузо – страстный, эмоциональный тренер. Я отношусь к нему с уважением, он поработал в низших лигах и за рубежом – не каждый на такое пойдет. Все, чего он добился, – результат его усилий. Многие недооценивают его работу в "Милане", а в прошлом году он там хорошо потрудился. Он заслужил должность во главе "Наполи". Успехов ему – только не в завтрашнем матче", – рассказал Антонио Конте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Антонио Конте Интер (Милан) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube FC Inter
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...