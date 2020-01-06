Спортивный директор Ювентуса: Я исключаю уход Джана, Рабьо также важен для нас

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился мыслями насчет будущего хавбеков Адриена Рабьо и Эмре Джана в Турине.

"Я могу исключить уход Эмре Джана, потому что он наверняка останется с нами. Он – один из самых востребованных игроков на международном уровне, но я полагаю, что он может быть важен для нашего проекта.

Рабьо прибыл в Турин после того, как не играл в течение восьми месяцев. Конечно, ему нужно время, чтобы адаптироваться в плане физической формы.Адриен хорошо себя проявил в матчах, когда выходил на поле. Мы уверены, что Рабьо – важный и нужный игрок для «Ювентуса», по нему нет вопросов или сомнений. У нас обширный состав, на таком уровне и с подобным числом соревнований так и должно быть", – рассказал Фабио Паратичи.