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Спортивный директор Ювентуса: Я исключаю уход Джана, Рабьо также важен для нас

Италия
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Фабио Паратичи прокомментировал будущее полузащитников

Спортивный директор Ювентуса: Я исключаю уход Джана, Рабьо также важен для нас
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Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился мыслями насчет будущего хавбеков Адриена Рабьо и Эмре Джана в Турине.

"Я могу исключить уход Эмре Джана, потому что он наверняка останется с нами. Он – один из самых востребованных игроков на международном уровне, но я полагаю, что он может быть важен для нашего проекта.

Рабьо прибыл в Турин после того, как не играл в течение восьми месяцев. Конечно, ему нужно время, чтобы адаптироваться в плане физической формы.Адриен хорошо себя проявил в матчах, когда выходил на поле. Мы уверены, что Рабьо – важный и нужный игрок для «Ювентуса», по нему нет вопросов или сомнений. У нас обширный состав, на таком уровне и с подобным числом соревнований так и должно быть", – рассказал Фабио Паратичи.

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В статье: Ювентус (Турин) Эмре Джан Адриен Рабио Фабио Паратичи
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Источник:
football-italia
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