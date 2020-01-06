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Криштиану Роналду: Я доволен хет-триком, но также хочу, чтобы Интер проиграл Наполи

Италия
(2 голосов)

Португалец поделился мыслями после победы "Кальяри"

Криштиану Роналду: Я доволен хет-триком, но также хочу, чтобы Интер проиграл Наполи
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу над "Кальяри" в матче 18-го тура Серии А.

"Самое главное, что команда выиграла. Мы играли хорошо и создали много голевых моментов. Я доволен хет-триком, но важнее всего было выиграть и оказать давление на "Интер".

Мы становимся лучше от игры к игре, и не только в обороне, но и в полузащите, и атаке. Мы – целостная команда и должны работать вместе в каждом движении.

Не знаю, буду ли смотреть матч "Интера" и "Наполи", но, очевидно, надеюсь, что "Интер" проиграет, потому что это поможет нам. В любом случае, мы сделали то, что должны были сделать, и теперь можем только ждать", – поделился Криштиану Роналду.

В этом матче португалец оформил свой первый хет-трик в чемпионате Италии.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Кальяри (Кальяри) Серия А
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Источник:
Football Italia
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