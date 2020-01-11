Златан Ибрагимович: Праздновать как бог я буду на Сан-Сиро, не здесь

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал победу в матче с "Кальяри" в рамках 19-го тура Серии А.

"Для нападающего важно стараться быть там, где нужно. Я чувствую себя хорошо, хоть в начале игры я несколько раз неправильно распорядился мячом. Мне нужно несколько матчей, чтобы набрать форму.

Праздновать как бог я буду на "Сан-Сиро", не здесь. Я восхваляю бога каждый раз, когда забиваю, так я чувствую себя живым. Я чувствую себя хорошо, тренер хотел узнать, не нужна ли мне замена, он подумал о моем возрасте, но проблем нет. У меня все еще острый ум, и тело должно следовать за ним.

Мы должны продолжать работать. Когда много работаешь, удача поворачивается к тебе лицом", – сказал Ибрагимович.