Официально: Аталанта выкупила Сапату у Сампдории

"Аталанта" объявила о выкупе у "Сампдории" нападающего Дувана Сапаты – ранее футболист выступал за команду Гасперини на правах аренды. Условия сделки не разглашаются. Сам колумбиец отметил:

"Я очень счастлив, хочу поблагодарить "Аталанту" за демонстрацию веры в меня. В Бергамо меня замечательно приняли с первого дня. Мы строим что-то очень великое и вместе сможем получать от этого удовольствие".

Сапата выступает за "Аталанту" с 2018 года, ранее он играл за "Наполи" и "Удинезе", а до переезда в Италию защищал цвета "Америки" и "Эстудиантеса". В сборную Колумбии игрок вызывается с 2017 года.

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В прошлом сезоне Дуван с 23 голами в активе занял второе место в списке лучших бомбардиров итальянской Серии А, опередив Роналду, Мертенса и Иммобиле, но уступив Квальярелле. В текущем сезоне 28-летний форвард забил 6 мячей и отдал 2 голевых паса в 9 матчах Серии А.