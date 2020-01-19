Ювентус - Парма. Анонс и прогноз матча

19 января. 21:45. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

Начинается второй круг Серии А - и начинается новая атака на лидерство "Ювентуса". "Лацио" вчерашним разгромом "Сампдории" уже сделал весьма громкое заявление. От "Интера" в матче против слабого "Лечче" ожидается такое же. Потому чемпиону нельзя терять сфокусированность. Тем более, что у него в соперниках седьмая команда лиги, умеющая глубоко обороняться без мяча и опасно контратаковать. "Парма" уже остановила "Интер" на "Сан-Сиро", переиграла "Рому" и "Наполи". А самому "Юве" в первом круге уступила лишь со счетом 0:1 в вязком тяжёлом матче. Такой ожидается и сегодня.

"Ювентус" начал 2020-й год очень хорошо. Раздавил дома "Кальяри" в лиге и "Удинезе" в Кубке с одинаковым счетом 4:0. И добыл тяжёлую и важную победу в Риме над "Ромой" благодаря двум ранним голам. Правда, первый тайм первого матча был невнятным, первый гол в нем и второй в Риме был найден благодаря грубой ошибке соперника. Во втором тайме от "Ромы" пришлось отбиваться при 22-ух ударах по воротах Щесны и 42-ух "кроссах" в его штрафную. Но в итоге все сложилось удачно, причем оборона чемпиона всякий раз действовала очень уверенно и стабильно. А в среду проблем и вовсе никаких не было.

В матче против фриуланцев не играл Криштиану Роналду из-за болезни. Однако Игуаин и Дибала (дубль) отлично заменили его, в частности, создав великолепный гол после трех "стенок" подряд, то есть шести быстрых передач. По словам Маурицио Сарри, этот гол оправдал купленные болельщиками билеты. Правда, о близости к Сарризму он отказался говорить, заявив, что этот термин выдумала пресса, а его задача в команде - просто немного помочь суперталантливым игрокам. Но в целом тренер ожидаемо доволен нынешним состоянием команды и построением "блестящего будущего".

"Парма" начала 2020-й год гораздо хуже. Она пропустила пять мячей в Бергамо, а в матчах дома против "Лечче" в лиге и "Ромы" в Кубке выдала первые таймы лишь с двумя ударами по воротам. Аутсайдера удалось победить во втором благодаря двум отличным ударам головой. Но римляне после перерыва сами вышли на тот же счет 2:0. В клубе боятся, что, как и в предыдущем сезоне, команда заснет и покатится после успешного первого круга. Сильно беспокоит и эпидемия травм. Потому "крестоносцам" нужно серьёзное заявление о намерениях на серьёзной сцене. Например, на "Алльянц Стадиум".

Кадры

Несмотря на тяжёлые травмы Кьеллини и Демираля, центр обороны "Юве" стабилен. Матейс Де Лихт получает новый шанс, Леонардо Бонуччи очень хорош. Справа есть выбор между атакой Куадрадо и балансом Данило. В атаку должен вернуться Роналду, отлично играющий Дибала останется. Кто третий? Сарри вновь заявляет, что трезубец нарушает командный баланс. Но и он же говорил ранее, что будет выпускать всех троих лидеров атаки против команд, не ищущих мяч. А "Парма" по владению мячом предпоследняя в лиге. Потому шансы Игуаина на старт выше, чем Рэмзи.

В заявке "Пармы" на матч нет Жервиньо, Карамо, Грасси и Силигарди. Зато отдохнувшие в Кубке Бруну Алвеш и Кулушевски вернутся в стартовый состав. К последнему особое внимание. И не только потому, что он - сенсация сезона, отличный архитектор контратак и финишер. Но и потому, что совсем недавно был выкуплен "Ювентусом". Уже здоровый Инглезе также выйдет в "старте". Куцка и Барилла обеспечат мощь в центре поля, Эрнани попытается держать мяч. Январский новичок Куртич, официально играющий на фланге в схеме 4-3-3, поможет ему в центре поля.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Рабио, Пьянич, Матюиди, Дибала, Игуаин, Криштиану Роналду

"Парма": Сепе, Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло, Куцка, Эрнани, Барилла, Кулушевски, Инглезе, Куртич

Прогноз: Ювентус - Парма 2:0

Движение в этом матче будет в одном направлении - к воротам Сепе. В принципе, к такому "Парма" привыкла. Она умеет сидеть глубоко в обороне и разить в контратаках. Сарри уважительно высказывается о "солидной", "очень мощной" команде с "экстремально опасными контратаками". Он не считает седьмое место соперника сюрпризом и отмечает, что тот лучше играет в гостях, чем дома. Тем не менее, в этом матче трудно предположить сенсацию. Атака чемпиона сделает свое дело. Да и оборона.

Пари-Матч: 1.22 - 6.70 - 14.50

William Hill: 1.18 - 6.50 - 17.00

Фавбет: 1.22 - 6.50 - 13.00