Политано отклонил два предложения, итальянец хочет перейти в Рому

Всю прошлую неделю "Интер" и "Рома" вели переговоры об обмене футболистами - Политано должен был отправиться в столицу, а Спинацолла к Антонио Конте. Но в последний момент все сорвалось.

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Больше других был расстроен Маттео. Вингер - воспитанник "волков", а потому очень хотел вернуться в родной клуб. Он по-прежнему верит, что трансфер состоится.

По данным La Gazzetta dello Sport, что переговоры продолжаются. "Рома" готова арендовать игрока, а "Интер" намерен требовать полноценый трансфер. Сам Политанно успел отказать "Севильи" и "Монако".

В текущем сезоне Маттео сыграл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.