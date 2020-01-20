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Политано отклонил два предложения, итальянец хочет перейти в Рому
Столичная команда готова приютить футболиста
Всю прошлую неделю "Интер" и "Рома" вели переговоры об обмене футболистами - Политано должен был отправиться в столицу, а Спинацолла к Антонио Конте. Но в последний момент все сорвалось.
Больше других был расстроен Маттео. Вингер - воспитанник "волков", а потому очень хотел вернуться в родной клуб. Он по-прежнему верит, что трансфер состоится.
По данным La Gazzetta dello Sport, что переговоры продолжаются. "Рома" готова арендовать игрока, а "Интер" намерен требовать полноценый трансфер. Сам Политанно успел отказать "Севильи" и "Монако".
В текущем сезоне Маттео сыграл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.