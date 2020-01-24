Лукаку – о причинах трансфера в Интер, расизме в футболе и жестоких методах мотивации Конте

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, почему покинул "Манчестер Юнайтед", что необходимо делать с расизмом, а также о своих наставниках. Приводит слова бельгийца Sky Sports.

"Нужно было заново открыть себя. Прошлый год был трудный, все шло не так, как хотелось. Я пришел к выводу, что настала пора сменить обстановку. Я принял решение в марте, пошел в офис тренера и сказал, что мне нужно двигаться дальше. Тогда я практически не играл. Считаю, что нам с клубом было выгодно пойти разными путями. Я принял правильное решение. "Манчестер Юнайтед" пригласил молодых футболистов, все только выиграли".

"Расизм? Прошлый год был полон ненужных инцидентов. Нужно обучать людей. Когда я учился в школе, то вокруг меня было много представителей разных национальностей. Религия, раса, ориентация – это не имеет для меня значения. Если ты крут для меня, то я крут для тебя. Не думаю, что нужно оставить все на откуп федерациям. Нидерланды проделали великолепную работу с футболистами, но иногда игрокам нужно брать все в свои руки".