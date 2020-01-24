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Лукаку – о причинах трансфера в Интер, расизме в футболе и жестоких методах мотивации Конте

Италия
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Большое интервью на Sky Sports

Лукаку – о причинах трансфера в Интер, расизме в футболе и жестоких методах мотивации Конте
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Форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, почему покинул "Манчестер Юнайтед", что необходимо делать с расизмом, а также о своих наставниках. Приводит слова бельгийца Sky Sports.

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"Нужно было заново открыть себя. Прошлый год был трудный, все шло не так, как хотелось. Я пришел к выводу, что настала пора сменить обстановку. Я принял решение в марте, пошел в офис тренера и сказал, что мне нужно двигаться дальше. Тогда я практически не играл. Считаю, что нам с клубом было выгодно пойти разными путями. Я принял правильное решение. "Манчестер Юнайтед" пригласил молодых футболистов, все только выиграли".

"Расизм? Прошлый год был полон ненужных инцидентов. Нужно обучать людей. Когда я учился в школе, то вокруг меня было много представителей разных национальностей. Религия, раса, ориентация – это не имеет для меня значения. Если ты крут для меня, то я крут для тебя. Не думаю, что нужно оставить все на откуп федерациям. Нидерланды проделали великолепную работу с футболистами, но иногда игрокам нужно брать все в свои руки".

"Конте? Он мотивирует. Я помню одну из моих первых игр в Лиге чемпионов за "Интер" против "Славии", когда я выглядел очень плохо, словно хлам. И я действительно получил от него перед всей командой. Он сказал, что я играю отвратительно и если не изменю подход, то он снимет меня через 5 минут. Антонио верит в меня, он словно готов разбудить футболиста в нужный момент. Конте, Мартинес, Куман – лучшие тренеры в моей карьере. Жозе тоже: просто у Моуриньо не было тех игроков, которых он хотел. Спасибо Стиву Кларку за то, что дал возможность играть в АПЛ в 19 лет и моему первому тренеру в "Андерлехте" – Ариэлю Джейкобсу".

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В статье: расизм Роберто Мартинес Антонио Конте Ромелу Лукаку Рональд Куман Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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