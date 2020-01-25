Серия А. Аталанта унижает Торино

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Аталанта" 0:7

Голы: Иличич 17, 53, 54, Гозенс 29, Д. Сапата 45+1 (пен.), Муриэль 86 (пен.), 88

"Торино": Сиригу, Нкулу, Иццо, Джиджи, Де Сильвестри, Мейте, Лукич, Лаксальт (Миллико 66), Верди (Эдера 79), Беренгер (Льянко 78), Белотти

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Толой, Хатебур, Де Роон (Пашалич 57), Фройлер, Гозенс (Муриэль 82), Иличич (Малиновский 71), Д. Сапата, Гомес

Предупреждения: Иццо 44, Сиригу 89 - Де Роон 38, Хатебур 90

Удаления: Иццо 76 (вторая желтая), Лукич 89 (прямая красная)

"Аталанта" и "Торино" все ходят вокруг да около и никак не могут выйти на полную мощность. Первые вновь потеряли четвертое место, умудрившись уступить дома СПАЛ. Вторые также не способны связать более двух побед подряд и неделю тому также позволили сопернику совершить камбек. Очный матч мог сильно повысить либо понизить их уверенность в себе. И шансы хозяев выглядели неплохо, учитывая девять домашних очных матчей подряд без поражений и десять таких из 12-ти на всех полях. В том числе и победу в первом круге. Однако гостям удалось включить свой турбо-двигатель и быстро раздавить вроде бы жёсткого соперника. Доведя его до унижения.

Первые полчаса прошли в сумасшедшем темпе, с постоянными атаками и 18-ю ударами по воротам. Причём "Аталанта" с каждой минутой наращивала преимущество, постепенно переведя игру из почти равной в полный разгром. 14:4 по ударам по воротам, 8:1 по ударам в створ... Сиригу делал все, что мог. Он вытащил удар головой Паломино из-под стойки, выиграл выход один-на-один у Гозенса, в другом эпизоде блестяще отбил два удара Фройлера в упор подряд. Но от всего спасти не мог. Подкат года центрального защитника Паломино против Лаксальта на левом фланге принес прострел и лёгкий гол Иличича. А Гозенс точно пробил слета с 17-ти метров после розыгрыша углового.

В сущности, минуты с 20-ой бергамцы скорее оборонялись, играя на контратаках. И весьма успешно. Они создали двойной момент Фройлера, угловой перед голом Гозенса и пенальти Лукича на Иличиче. Сомнительный, после лишь лёгкого касания футболки. Но заслуженный по игре. А "Торино" до перерыва не сумел создать ничего. Кроме лёгкого для вратаря удара головой Де Сильвестри. Да, сразу после перерыва Голлини пришлось отбивать удар Белотти. Но на 53-ой минуте Иличич мгновенно разыграл штрафной от центральной линии. Феноменальным забросом за не успевшего вернуться Сиригу. А вскоре Йосип реализовал выход один-на-один после паса Гомеса.

Затем бергамцы взяли паузу. Но после выхода на поле Руслана Малиновского вновь начали давить. Украинец сразу же нанес удар по воротам с 18-ти метров (немного неточно). Прострелил на Гозенса, попавшего в защитника. Помогал команде держать мяч гораздо успешнее, чем 10-15 минут до его выхода. И в итоге фол Мейте на Толое принес еще один пенальти, а пас Гомеса Муриэлю - еще один гол с игры. Что означает первую в истории "Аталанты" победу с такой разницей мячей и первое в истории такое поражение "Торино". Феноменально!