Бонуччи: Надеюсь, что поражение от Наполи послужит нам хорошим уроком

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение своей команды в игре против "Наполи".

"Я надеюсь, что этот матч послужит нам хорошим уроком. Качества может быть недостаточно, если в игре не прикладывать нужных усилий. В таких матчах нужно отдавать всего себя, а мы этого не сделали.

Мы видели, как играет "Наполи", они отдали все силы. Я хорошо знаю Гаттузо, он отдает всю свою душу в таких матчах", - цитирует слова итальянца Sky Sport Italia.

Несмотря на вчерашнее поражение, "зебры" лидируют в Серии А, опережая "Интер" на 3 пункта.