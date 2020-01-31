Милан сегодня усилится двумя игроками

"Милан" собирается подписать сразу двух игроков - 22-летнего защитника "Уиган Атлетик" Энтони Робинсона и 20-летнего бельгийского хавбека "Андерлехта" Алекса Салемакерса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

31 января игроки прибудут в "Милан" и пройдут медицинское обследования. Салемакерс и Робинсон в последний день трансферного окна официально могут стать игроками "Милана". С ними уже достигнута принципиальная договорённость.

Футболисты перейдут в "Милан" на правах аренды, которая включает в себя опции обязательного выкупа. "Уиган" получит за Робинсона € 7 млн, а "Андерлехт" за Салемакерса € 8 млн.

Робинсон в текущем сезоне провёл за "Уиган" 30 матчей, из которых все в стартовом составе, во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Салемакерс провёл за "Андерлехт" 19 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что вчера, 30 января, берлинская "Герта" подтвердила трансфер Кшиштофа Пентека. Польский форвард официально перебрался из "Милана" в Германию.