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Серия А проведет киберспортивный чемпионат

Италия
(1 голосов)

Призовой фонд пока неизвестный

Серия А проведет киберспортивный чемпионат
Новина українською

Серия А проведет чемпионат по киберфутболу. Его организуют в сотрудничестве с Infront и PG Esports, лучшие киберспортсмены из ведущих клубов Италии и победители открытых отборочных будут сражаться в двух дисциплинах — Pro Evolution Soccer и FIFA 20.

ESerie A TIM проведут в два этапа — квалификации и основной чемпионат. Организаторы анонсировали отборочные турниры, регистрация на которые уже открыта. Поучаствовать в них могут игроки старше 16 лет, проживающие в Италии.

Квалификации, групповой этап и часть игр плей-офф проведут в онлайне, а гранд-финал — в офлайне. Все матчи пройдут на PlayStation 4.

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В статье: Серия А киберспорт
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Источник:
Sport-express.ru
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