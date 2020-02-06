Серия А проведет киберспортивный чемпионат

Серия А проведет чемпионат по киберфутболу. Его организуют в сотрудничестве с Infront и PG Esports, лучшие киберспортсмены из ведущих клубов Италии и победители открытых отборочных будут сражаться в двух дисциплинах — Pro Evolution Soccer и FIFA 20.

ESerie A TIM проведут в два этапа — квалификации и основной чемпионат. Организаторы анонсировали отборочные турниры, регистрация на которые уже открыта. Поучаствовать в них могут игроки старше 16 лет, проживающие в Италии.

Квалификации, групповой этап и часть игр плей-офф проведут в онлайне, а гранд-финал — в офлайне. Все матчи пройдут на PlayStation 4.