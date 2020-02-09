Ибрагимович сделал ассист и забил в первом тайме дерби с Интером

В рамках 23-го тура Серии А "Интер" играет с "Миланом".

Счет в матче открыли "россонери" - на 40-й минуте забил Анте Ребич. Голевую передачу на хорвата сделал Златан Ибрагимович.

А спустя 5 минут игрового времени забитым голом также отметился шведский форвард.

После возвращения в "Милан" 38-летний Златан принял участие в 6 матчах в футболке "дьяволов", в которых забил 3 гола.

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