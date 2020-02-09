Серия А. Интер - Милан 4:2. Гранде Камбек после тайма Гранде Милана

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 4:2

Голы: Брозович 51, Весино 53, Де Фрай 70, Лукаку 90+3 - Ребич 41, Ибрагимович 45+1

"Интер": Паделли, Годин, Де Фрай, Шкриньяр, Кандрева (Мозес 80), Брозович, Весино, Барелла, Янг (Бираги 90+4), Алексис Санчес (Эриксен 72), Лукаку

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Леау 80), Кесси (Пакета 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура 84), Чалханоглу, Ибрагимович

Предупреждения: Барелла 55, Шкриньяр 55, Весино 48, Лукаку 90+4 - Кесси 61, Конти 77

Семь лет Миланское дерби было отдельным, главным чемпионатом. Ведь достойные "Интера" и "Милана" цели в Серии А были далеки. Ныне первые наконец-то борются за Скудетто. А вторые вернули Златана Ибрагимовича. Оба тренера не случайно говорили о несправедливости 19-очкового разрыва. Ведь в последних девяти матчах лиги "Милан" даже набрал больше очков, чем "Интер". А отсутствие великолепного вратаря Самира Хандановича и автора 11 голов за "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса вроде бы уравнивало силы. Однако по характеру команда Антонио Конте ушла далеко вперёд. Что вновь доказала.

В первом тайме на поле был "Гранде Милан". Тот, по которому скучали. Шокированные лица вратаря "Интера" Паделли на 16-ой минуте и защитника Де Фрая на 45-ой говорили больше, чем тысяча слов. Высокий прессинг, сумасшедшая скорость, великолепное движение вингеров в центр, левого защитника Эрнандеса вперед, Златана назад в подыгрыше и вперёд в верховые дуэли, игравшего под ним Чалханоглу по всему фронту атаки - "Интер" просто не понимал, как противостоять этому. Он создал чуть неточный удар головой Година и удар Весино после паса Лукаку во вратаря в середине тайма. Но в целом просто отбивался.

Поначалу проблемой "россонери" была точность ударов. Уже в дебюте Златан не попал по воротам слета, удары Ребича, Кесси, Чалханоглу отчаянно блокировали, Хакан издали попал в стойку. Шесть ударов за первые 16 минут не принесли гол. Но как раз в концовке тайма, когда "Интер" вроде бы немного выполз из-под катка, пришли два. Длинный заброс Златан переправил Ребичу, Паделли не успел перехватить, и перед хорватом остались пустые ворота. А затем "нерадзурри" впервые в сезоне пропустили после "стандарта". Углового. Кесси не попал по мячу как следует, но тот отскочил на голову Ибре. Паделли вновь потерялся.

Во втором тайме на поле появился "Интер" Антонио Конте. Сразу же. Сразу же Доннарумме пришлось отбивать удар Кандревы. Сразу же Брозович отлично пробил слета с 17-ти метров. И сразу же Весино получил пас назад от вышедшего на вратаря Алексиса Санчеса и пробил почти в пустые ворота. "Милан" мгновенно стал похож на привычного лузера. Правда, вскоре удалось стабилизировать игру. Точнее - свести ее к медленной скучной битве без остроты. С владением мячом "дьяволами". Но в такой игре в последние годы "Интер" побеждает. И удар головой Де Фрая в падении с подачи углового принес преимущество "змеям".

У "Милана" оставалось немало времени для возвращения. Однако удар был слишком тяжёлым. Команда уже явно не верила в себя и в благополучный исход. А ее наставник Стефано Пиоли уже не впервые жутко опоздал с заменами. Да и они были слишком боязливыми. Команда Конте спокойно оборонялась, затем принялась держать мяч. Эриксен даже прямым штрафным попал в стойку. Барелла проиграл дуэль Доннарумме. А в добавленное время Ибра упустил супершанс. С двух метров головой он попал в стойку!!! Лукаку же замкнул навес Мозеса, поначалу вроде бы просто тянувшего время, намного четче.

Впервые с 1985-го года "Интер" выигрывает четыре дерби подряд. Не проигрывает уже в восьмом подряд. Конте выигрывает у "Милана" свой восьмой матч из 11-ти при трех ничьих. В этих данных и таится объяснение увиденному нами сюжету. В последние годы "Милан" страдает комплексом неполноценности перед "Интером" и уступает ему различными путями. На этот раз не помог даже отличный матч Златана и даже блестящий первый тайм. После такого поражения можно и развалиться. А "нерадзурри" выходят на первое место в лиге. И после такой победы верят в себя безгранично.