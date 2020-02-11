"Пьянич выглядит таким же мягким, как моцарелла". Экс-президент Ювентуса – о проигрыше Вероне

Бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал представителей "бьянконери" за проигрыш "Вероне" (2:1) в очередном туре Серии А. Цитирует экс-босса "Старой синьоры" Football Italia со ссылкой на Radio Sportiva.

"Я всегда критиковал Маурицио Сарри, но не хочу сейчас бить лежачего. Паратичи (прим. ред. – спортивный директор клуба) сказал, что Дибала – один из лучших игроков команды, но почему тогда Фабио хочет продать его? Идем дальше: я могу объяснить трудности в средней линии психологией. Пьянич выглядит таким же мягким, как сыр моцарелла. Он выглядит уставшим, возможно, Миралем нуждается в отдыхе".