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СМИ: Ювентус готов заплатить за Погба 50 миллионов и отправить в Англию одного полузащитника

Италия
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Рэмси может вернуться в АПЛ

СМИ: Ювентус готов заплатить за Погба 50 миллионов и отправить в Англию одного полузащитника
UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" продолжает работать над операцией "возвращение Погба". Итальянский клуб готов направить "МЮ" очередное предложение.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "зебры" готовы перечислить на счет англичан 50 миллионов евро. Более того, Аарон Рэмси может также отправиться в город Манчестер.

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Этим летом валлиец перешел в состав "Ювентуса" в качестве свободного агента. Пока что, он не подходит Маурицио Сарри и очень часто остается в запасе. На его счету 15 матчей в сезоне, правда в большинстве он выходил на замену.

Ранее сообщалось, что параллельно туринский клуб подготовил план Б.

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В статье: Аарон Рэмси Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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