Интер готов отпустить ключевого защитника за 90 миллионов - за игроком следят Барселона и Ман Сити

Миланский "Интер" готов этим летом отпустить Милана Шкриньяра, но лишь за 90 миллионов евро. Об этом информирует Calciomercato.

Сейчас за футболистом следят "Барселона" и "Манчестер Сити". По данным СМИ, "горожане" даже делали предложение в размере 60 миллионов, но получили отказ.

У Шкриньяра долгосрочный контракт с "Интером", который истекает летом 2023 года. Сам защитник неоднократно заявлял, что не планирует покидать итальянский гранд.

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В текущем сезоне он выходил на поле 28 матчах.