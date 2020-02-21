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Интер готов отпустить ключевого защитника за 90 миллионов - за игроком следят Барселона и Ман Сити

Италия
(2 голосов)

Готовы ли гранды потратить такую сумму?

Интер готов отпустить ключевого защитника за 90 миллионов - за игроком следят Барселона и Ман Сити
UA-Футбол
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Миланский "Интер" готов этим летом отпустить Милана Шкриньяра, но лишь за 90 миллионов евро. Об этом информирует Calciomercato.

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Сейчас за футболистом следят "Барселона" и "Манчестер Сити". По данным СМИ, "горожане" даже делали предложение в размере 60 миллионов, но получили отказ.

У Шкриньяра долгосрочный контракт с "Интером", который истекает летом 2023 года. Сам защитник неоднократно заявлял, что не планирует покидать итальянский гранд.

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В текущем сезоне он выходил на поле 28 матчах.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Манчестер Сити Милан Шкриньяр
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