Италия
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Интер готов отпустить ключевого защитника за 90 миллионов - за игроком следят Барселона и Ман Сити
Готовы ли гранды потратить такую сумму?
Миланский "Интер" готов этим летом отпустить Милана Шкриньяра, но лишь за 90 миллионов евро. Об этом информирует Calciomercato.
Сейчас за футболистом следят "Барселона" и "Манчестер Сити". По данным СМИ, "горожане" даже делали предложение в размере 60 миллионов, но получили отказ.
У Шкриньяра долгосрочный контракт с "Интером", который истекает летом 2023 года. Сам защитник неоднократно заявлял, что не планирует покидать итальянский гранд.
В текущем сезоне он выходил на поле 28 матчах.
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