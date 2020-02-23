Серия А. Лацио не поддается эйфории и вновь побеждает

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Лацио" 2:3

Голы: Кассата 57, Кришито 90 (пен.) - Марушич 2, Иммобиле 52, Катальди 71

"Дженоа": Перин, Бираски, Сумаро, Мазьелло, Анкерсен (Фальке 58), Шоне, Бехрами, Кришито, Кассата, Санабрия (Дестро 74), Фавилли (Пандев 58)

"Лацио": Стракоша, Патрик, Вавро, Раду, Марушич, Лейва (Катальди 54), Милинкович-Савич, Хони (Лаццари 62), Луис Альберто, Иммобиле, Кайседо (Корреа 54)

Предупреждения: Мазьелло 28, Сумаро 69 - Лейва 20, Стракоша 75

Победа над "Интером" не только оформила рекордный для "Лацио" полный круг без поражений, не только вывела на второе место и высвободила разговоры о Скудетто. Но и высвободила окончательно самих игроков. Теперь они верят в свои силы, в свою способность выиграть чемпионат. Разумеется, такое состояние также опасно - из-за самоуверенности, почивания на лаврах. Но, по крайней мере, в следующем после громкого успеха матче римляне сделали свое дело. Причем против команды, не проигравшей в четырех матчах подряд. И, в отличие от пяти из предыдущих шести гостевых матчей, нашли победные голы до последних минут.

Уже на второй минуте Кайседо бросил вперед правого латераля Марушича, тот как торнадо прорвался по центру мимо защитников и пробил в падении под перекладину. Вскоре Перин выиграл дуэль у Кайседо. Правда, затем "Лацио" отошёл в оборону, отдал инициативу, начав интенсивную игру почти без ударов по воротам. Точнее, с одним опасным - Фавилли головой в стойку. Однако второй тайм гости начали давлением и отличной комбинацией Милинковича-Савича, Кайседо (назад пяткой) и Иммобиле (низом). Классный удар Кассаты издали принес хозяевам надежду, не результат. Результат подтвердил классный штрафной Катальди.

В предыдущие сезоны "Дженоа" не раз сбивала "Лацио" с пути. В последних двух очных матчах второго круга ей приносили победу голы в районе 90-ой минуты. В последних восьми очных матчах второго круга она побеждала римлян шесть раз и не проигрывала. И ныне генуэзцы забили на 90-ой минуте. После руки Лаццари. А за старания получили овацию своих болельщиков после финального свистка. Но этот "Лацио" так просто с пути не сбить. Он продолжает погоню за "Ювентусом", отставая лишь на одно очко. И опережает "Интер", матч которого перенесен из-за вспышки коронавируса в Северной Италии, на пять.