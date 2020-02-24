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Матюиди еще на год останется в Ювентусе - игрок анонсировал продление контракта
Француз проводит очередной хороший сезон
Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди подтвердил, что еще один год он будет играть за туринский клуб. "Зебры" активировали возможность пролонгации сделки.
"В моем контракте был пункт о возможном его продлении на год. "Ювентус" воспользовался этим и активировал его. Я никогда не сомневался в том, что клуб мне доверяет", - цитирует футболиста Sport24.
Матюиди защищает цвета "зебр" с 2017 года. На данный момент, на его счету 111 игр в футболке "Ювентуса". Он помог клубу стабильно выступать в Серии А и завоевать два Скудетто.
Ранее сообщалось, что сейчас туринцы ищут французу возможную замену.