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Матюиди еще на год останется в Ювентусе - игрок анонсировал продление контракта

Италия
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Француз проводит очередной хороший сезон

Матюиди еще на год останется в Ювентусе - игрок анонсировал продление контракта
UA-Футбол
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Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди подтвердил, что еще один год он будет играть за туринский клуб. "Зебры" активировали возможность пролонгации сделки.

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"В моем контракте был пункт о возможном его продлении на год. "Ювентус" воспользовался этим и активировал его. Я никогда не сомневался в том, что клуб мне доверяет", - цитирует футболиста Sport24.

Матюиди защищает цвета "зебр" с 2017 года. На данный момент, на его счету 111 игр в футболке "Ювентуса". Он помог клубу стабильно выступать в Серии А и завоевать два Скудетто.

Ранее сообщалось, что сейчас туринцы ищут французу возможную замену.

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В статье: Ювентус (Турин) Блез Матюиди
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