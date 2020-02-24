  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фонсека требует полноценного подписания Мхитаряна и Смоллинга
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека требует полноценного подписания Мхитаряна и Смоллинга

Италия
(1 голосов)

Сделать это будет достаточно сложно

Фонсека требует полноценного подписания Мхитаряна и Смоллинга
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека рассказал о необходимости полноценного подписания Криса Смоллинга и Генриха Мхитаряна.

Читайте такжеФонсека: Я верю, что у Ромы есть шанс попасть в Лигу Чемпионов через чемпионат

"Я бы хотел, чтобы Смоллинг остался. Я имел разговор с ним и понял, что это возможно. Он стал очень важен для нас. Крис невероятно быстро сумел приспособиться к итальянскому футболу.

У Мхитаряна были травмы в этом сезоне, но сейчас он набрал форму и доказал свое качество. Он умеет принимать правильные решения и я также хотел, чтобы он остался у нас", - приводит слова португальца Sky Sports.

Читайте такжеРома сможет выкупить Смоллинга лишь в случае выхода в Лигу Чемпионов

Отметим, что Генрих и Крис очень помогли римлянам в последнем матче чемпионата против "Лечче".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крис Смоллинг Генрих Мхитарян Рома (Рим) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...