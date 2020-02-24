Фонсека требует полноценного подписания Мхитаряна и Смоллинга

Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека рассказал о необходимости полноценного подписания Криса Смоллинга и Генриха Мхитаряна.

"Я бы хотел, чтобы Смоллинг остался. Я имел разговор с ним и понял, что это возможно. Он стал очень важен для нас. Крис невероятно быстро сумел приспособиться к итальянскому футболу.

У Мхитаряна были травмы в этом сезоне, но сейчас он набрал форму и доказал свое качество. Он умеет принимать правильные решения и я также хотел, чтобы он остался у нас", - приводит слова португальца Sky Sports.

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Отметим, что Генрих и Крис очень помогли римлянам в последнем матче чемпионата против "Лечче".